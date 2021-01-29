Разрешен транзит через Россию находящейся под фитосанитарным контролем экспортной продукции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На основании обращения Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана разрешен транзит через территорию России находящейся под фитосанитарным контролем этой страны экспортной продукции Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в соответствии с процедурой карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе Комиссии Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вопрос по транзиту товаров через территорию России в другие страны был решен.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)