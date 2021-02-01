Деградированные и непригодные земли в Азербайджане будут реабилитированы

БАКУ /Trend/ - Единовременная субсидия на посадку интенсивных гранатовых и оливковых садов направлена на реабилитацию деградированных и непригодных земель.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве сельского хозяйства, в целях возвращения деградированных или обладающих низким бонитетом земель в посевной оборот, государство предоставит единовременную субсидию на гранатовые и оливковые сады, посаженные на этих участках в 2021 году.

Решением Совета по аграрным субсидиям за гектар интенсивных гранатовых садов на таких землях будет выплачиваться 5 тысяч манатов, за гектар интенсивных оливковых садов – 4900 манатов. По данным Минсельхоза, фермер может получить единовременную субсидию на посадку нового сада в случае создания интенсивных гранатовых и оливковых садах на деградированных землях или на землях с низким бонитетом. Во время предоставления единовременной субсидии на посадку будут учтены обращения по территориям с сильным уровнем засоления почвы на основании документа о землепользовании. Второй вид субсидий – за земли с низким бонитетом – будет выдаваться фермерам, которые создадут сады на участках с бонитетом ниже 20. Данный вид субсидий не охватит земли, которые в документе землепользования будут указаны как сельскохозяйственные или с иным назначением.

Фермеры могут подать заявки для получения единовременной субсидии с 1 февраля по 31 мая 2021 года. Необходимо пройти регистрацию в информационной системе "Электронное сельское хозяйство". Фермер должен будет ввести координаты земельного участка в систему, после чего участок будет обследован посредством географической информационной системы. Главные условия для получения единовременной субсидии – создание сада в 2021 году, посадка саженцев по правилам садоводства в период мониторинга и установка системы капельного орошения. Фермерам, чьи сады не будут отвечать этим требованиям, единовременные субсидии выплачиваться не будут, и они получат только субсидию на посев.

Таким образом, помимо единовременной субсидии, владельцу интенсивного сада будет выплачиваться субсидия на посадку в размере 700 манатов за гектар в течение первых четырех лет. Через четыре года эти фермеры, а также владельцы обычных садов будут получать субсидии в размере 240 манатов за гектар. Единовременная субсидия будет переведена на "Карту фермера" после утверждения заявки. 75 процентов средств будет потрачено на закупку саженцев для этих садов, удобрений и пестицидов или на оплату занятых в этих целях ранее средств. Остальные 25 процентов средств могут быть обналичены фермером и использованы на другие расходы (агротехнические услуги и т. д.)

В министерстве напомнили, что еще с прошлого года фермеры подают заявки на субсидии в режиме онлайн через информационную систему "Электронное сельское хозяйство", а субсидии выплачиваются на "Карту фермера".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)