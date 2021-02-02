В Азербайджане доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении будет увеличена

БАКУ /Trend/ - В стратегический период, в развитых странах в частности, расширится использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Учитывая это, страна должна эффективно использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии.

Об этом говорится в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", сообщает во вторник Trend.

В документе подчеркивается, что для полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, следует расширять использование экологически чистых "зеленых" технологий. Основываясь на научно-технический потенциал, доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в первичном потреблении должна быть увеличена во всех секторах экономики, а влияние на изменение климата должно быть уменьшено. Использование экологически чистых транспортных средств положительно скажется на окружающей среде и качестве воздуха.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)