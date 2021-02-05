Очередной рост пенсий в Азербайджане охватит 93 % пенсионеров

БАКУ /Trend/ - Очередное повышение пенсий коснется в общей сложности 1 140 000 или 93% пенсионеров. Остальная часть - это лица, которым назначена пенсия на особых условиях.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишов.

По его словам, повышение будет рассчитываться с первого января 2021 года, а январское повышение будет выплачено с февральской пенсией.

На повышение пенсий после индексации ежегодно будет выделяться дополнительно 441 миллион манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)