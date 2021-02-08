Применении электронных транспортных документов упростит пересечение границ – ТРАСЕКА

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь ПС МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев и Председатель ФАПЭ ЦАРЭС Махмадали Шокиров в рамках онлайн встречи обсудили возможности реализации совместных исследований и проектов по гармонизации правовой базы и упрощения процедур пересечения границ, сообщает Trend со ссылкой на ТРАСЕКА.

По данным ведомства, Шокиров проинформировал об инициативе ФАПЭ ЦАРЭС по проведению автопробега совместно с IRU (международный союз автомобильного транспорта) и МСД в рамках проекта АБР по развитию экономического коридора Шымкент - Ташкент - Худжанд с привлечением широкого участия круга производителей этих стран и при поддержке государственных структур и местных администраций.

"Учитывая проводимую работу по внедрению и пилотированию e-TIR в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, данный автопробег позволит продемонстрировать эффективность применения электронных транспортных документов на практике", – говорится в сообщении ТРАСЕКА.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили возможность проведения в ближайшее время онлайн встречи с перевозчиками и экспедиторами ФАПЭ ЦАРЭС, которые используют коридоры ТРАСЕКА и ЦАРЭС. Основной целью встречи станет обсуждение и выработка решений по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются перевозчики и экспедиторы.

Отметим, что ТРАСЕКА и ФАПЭ ЦАРЭС полностью поддерживают инициативу по цифровизации и готовы оказать поддержку в вопросе применения электронных транспортных документов.

Напомним, что Федерация ассоциации перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ ЦАРЭС) – это международная негосударственная некоммерческая организация, основанная в 2009 году и объединяющая ассоциации перевозчиков, экспедиторов и логистических ассоциации стран ЦАРЭС, а также других стран для содействия развитию перевозок, торговле и логистике, поддержке интересов национальных ассоциаций. Членами ФАПЭ являются 24 ассоциации из девяти стран.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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