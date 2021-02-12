В Азербайджане продлевается срок приостановления проверок в сфере предпринимательства

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане приостановление проверок в сфере предпринимательства продлевается еще на 1 год, сообщает в пятницу Trend,

Вопрос об этом отражен в предлагаемой поправке в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В поправке предлагается, чтобы срок приостановления проверок, проводимых в сфере предпринимательства, был продлен с 1 января 2021 до 1 января 2022 года.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)