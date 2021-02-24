АПБ Азербайджана выявило вредные микроорганизмы в куриной продукции российского производства

БАКУ /Trend/ - Инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) осмотрели партию замороженной куриной кожи весом в 9,97 тонны производства российской компании ООО "PECYPC-ЮГ", импортированной в Азербайджан ООО "AZFOOD COMPANY", сообщает в среду Trend.

С продукции были взяты пробы и отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.

Анализ проб показал наличие в продукте патогенного микроорганизма сальмонеллы.

АПБ решило утилизовать продукцию.

В настоящее время осуществляются соответствующие меры в рамках требования законодательства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)