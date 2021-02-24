АПБ Азербайджана выявило вредные микроорганизмы в куриной продукции российского производства
БАКУ /Trend/ - Инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) осмотрели партию замороженной куриной кожи весом в 9,97 тонны производства российской компании ООО "PECYPC-ЮГ", импортированной в Азербайджан ООО "AZFOOD COMPANY", сообщает в среду Trend.
С продукции были взяты пробы и отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности.
Анализ проб показал наличие в продукте патогенного микроорганизма сальмонеллы.
АПБ решило утилизовать продукцию.
В настоящее время осуществляются соответствующие меры в рамках требования законодательства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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