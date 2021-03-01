На освобожденных территориях Азербайджана будет стремительно развиваться пчеловодство - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана будут восстановлены традиции пчеловодства, вследствие чего ожидается его стремительное развитие, сказал в понедельник Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в связи с этим уже разрабатывается программа развития: "Во время недавней поездки на освобожденные территории мы ознакомились с потенциалом пчеловодческого производства и изучили прошлые традиции пчеловодства. Горное пчеловодство можно восстановить и развивать в Физули, Джебраиле, Зангилане, Гадруте и других регионах. Еще в советское время Кельбаджар и Лачин удовлетворяли большую часть потребностей в меде. Здесь производился высококачественный мед, который занимал достойные места на международных конкурсах. Зная и видя эти возможности, армяне в период оккупации тоже широко занимались производством меда, и даже экспортировали его за границу под названием "Карваджар".

Хасратов также добавил, что большинство населения Карабаха, продолжая сохранять традиции пчеловодства, занимается производством меда в других регионах Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)