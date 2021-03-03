США установили антидемпинговые пошлины на листовой алюминий из 16 стран
Минторг США принял решение о размерах антидемпинговых пошлин на листовой алюминий из 16 стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Власти США проводили расследование, чтобы установить, является ли необходимым введение антидемпинговых пошлин на ввоз указанной продукции из 18 стран. По итогам этого расследования Минторг решил не облагать дополнительными пошлинами листовой алюминий из Греции и Южной Кореи.
В отношении еще 16 государств было принято решение о необходимости тарифов. В частности, листовой алюминий из Германии будет облагаться пошлинами в размере до 242,8%, пошлины на товары из Бахрейна составят 83%. Полного списка стран Reuters не приводит.
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