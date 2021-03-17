Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии.

Как сообщает в среду Trend, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в Facebook.

«Мы встретились с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком. Обсудили расширение двусторонних экономических связей, привлечение инвестиций в индустриальные зоны и возможности сотрудничества», — написал министр.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)