В Баку ожидается рост цен на загородные дома
БАКУ /Trend/ - С приближением летнего сезона высока вероятность роста цен на загородные дома в Баку.
Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.
По его словам, каждый год по мере приближения летнего сезона цены на загородные дома растут, и этот год не будет исключением.
«Будет также наблюдаться рост цен на аренду загородных домов. Это вызвано тем, что летом люди чаще отдыхают в загородных домах, в связи с чем спрос на коттеджи значительно увеличивается», – уточнил Ибрагимов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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