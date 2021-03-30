В Баку ожидается рост цен на загородные дома

БАКУ /Trend/ - С приближением летнего сезона высока вероятность роста цен на загородные дома в Баку.

Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, каждый год по мере приближения летнего сезона цены на загородные дома растут, и этот год не будет исключением.

«Будет также наблюдаться рост цен на аренду загородных домов. Это вызвано тем, что летом люди чаще отдыхают в загородных домах, в связи с чем спрос на коттеджи значительно увеличивается», – уточнил Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)