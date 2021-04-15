Названы сроки выдачи субсидий за осенний посев в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За установленное время в Азербайджане Информационной системе «Электронное сельское хозяйство» сведения об осеннем посеве представили 341 413 фермеров.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью и информационным обеспечением Минсельхоза Вугар Гусейнов. По его словам, в системе сформированы электронные заявки на субсидии от 283 908 фермеров.

«На сегодня 245 927 человек, то есть 86,6% фермеров, обратившихся за субсидией в EKTIS, получили субсидию на осенний посев. Информация о землях и культурах, представленных остальными фермерами, подверглась мониторингу. Ожидается, что проверки полностью завершатся к концу апреля. Согласно правилам, фермеры, владеющие площадью более 10 гектаров, должны предоставить агрохимический анализ своей земли для получения субсидии. После завершения процесса и этим лицам будут представлены субсидии», – отметил Гусейнов.

Он добавил, что в настоящее время в график выплаты субсидий включены имена фермеров, на участках которых Государственными центрами аграрного развития проведены полевые наблюдения по декларации о посеве, и если в ходе проверок не будут выявлены несоответствия, то и этим фермерам в скором времени будут выданы субсидии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)