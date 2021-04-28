ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.