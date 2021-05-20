На бакинском заводе "Бибиэйбат" завершен ремонт вспомогательного судна

БАКУ /Trend/ - Бакинский судоремонтно-строительный завод "Бибиэйбат" завершил ремонт вспомогательного судна "Вадим Сеидов", входящего в состав флотилии ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО, на заводе были отремонтированы судовые механизмы, системы трубопроводов, электродвигатели корабля.

Кроме того, водолазное оборудование с судна "Нефтегаз-58" было демонтировано и установлено на главной палубе судна "Вадим Сеидов".

"Также были проведены работы по покраске судна, отремонтированы гребной вал, рулевая система, днище, донная арматура, произведена замена поврежденных частей корпуса", - говорится в сообщении пароходства.

После успешного завершения ходовых испытаний судно было сдано в эксплуатацию.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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