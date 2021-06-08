В Азербайджане субъекты микро- и малого предпринимательства примут участие в профильной выставке

БАКУ /Trend/ - После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса субъекты микро- и малого предпринимательства в Азербайджане примут участие в специализированных выставках в традиционном формате.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на 14-й Азербайджанской международной выставке сельского хозяйства «Caspian Agro 2021» и 26-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности «InterFood Azerbaijan 2021», которые пройдут 10–12 июня в бакинском Экспо Центре, свою продукцию и услуги также представят микро- и малые предприниматели.

При поддержке Агентства микро- и малые предприниматели из Баку, Гянджи, Абшеронского, Габалинского и Загатальского районов на специальном стенде для МСБ будут демонстрировать различную продукцию собственного производства, в том числе различные травяные чаи, специи, масла, сухофрукты, печенье, упаковочные изделия и т. д.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)