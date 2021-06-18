Свободные экономические зоны способствуют привлечению капитала в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Свободные экономические зоны (СЭЗ) являются одними из важных звеньев внешнеторговой стратегии Азербайджана и способствуют привлечению капитала в его экономику, а также расширению ассортимента и географии экспорта.

Об этом сказал глава Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев в ходе онлайн-презентации свободной экономической зоны Алят для предпринимателей, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, то, что по территории Азербайджана проходят транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, а также его близость к крупным рынкам будет способствовать повышению экономической эффективности СЭЗ и даст ей возможность обслуживать рынки Центральной Азии, Ирана, России, Турции и Ближнего Востока.

В свою очередь, председатель правления СЭЗ Алят Валех Алескеров рассказал о созданных на ее территории условиях.

"Уже начаты работы по запуску деятельности СЭЗ Алят, проводятся встречи с инвесторами. Мы готовы уделить время каждому предпринимателю, который хочет работать с нами", - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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