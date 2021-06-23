Азербайджан отказался от льготного кредита ВБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан отказался от льготного кредита Всемирного банка на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.

По его словам, азербайджанскую сторону не удовлетворили направления, условия и процедуры выделения кредита.

"Мы уже уведомили ВБ об отказе и приостановке соответствующих переговоров. В настоящее время вопрос получения указанного кредита не стоит на повестке дня", - сказал Пириев.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк планировал в ближайшие два - три месяца утвердить для Азербайджана кредит в размере 95 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, что в 2020 году Азербайджан выделил на борьбу с коронавирусом и поддержку бизнеса около двух миллиардов манатов, или 2,7 процента ВВП.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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