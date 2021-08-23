Названо число газовых счетчиков в Баку и на Абшероне, которые планируется заменить до конца года
БАКУ /Trend/ - До конца нынешнего года в Баку и на Абшеронском полуострове планируется заменить 200 тысяч газовых счетчиков, находящихся в эксплуатации, срок государственной проверки которых завершен, сообщили в понедельник в ПО "Азеригаз" в ответ на запрос Trend.
Старые газовые счетчики отправляются для проверки в департамент метрологии. Годные к эксплуатации приборы (неповрежденные) сохраняются для повторного использования, а другие - утилизируются.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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