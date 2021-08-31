Microsoft готова внедрить в Азербайджане проект «цифрового двойника»
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Госрекламное агентство Азербайджана направит свыше 150 тыс. манатов на приобретение автотранспортных средств
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Любые шаги, которые будут способствовать нахождению взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, будут приветствоваться – Лавров
Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана посредством системы «Единое окно» пришлось на автотранспорт
Переход к частным ветеринарным услугам увеличит эффективность в этой сфере – Минсельхоз Азербайджана
Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого развития на Южном Кавказе – ОБСЕ
Эксперт Минздрава Гусейн Габулов: «Родителям следует заранее начать психологически и физически готовить ребенка к школе»
Слова Общенационального лидера Гейдара Алиева о Шуше растрогали Первого вице-президента Мехрибан Алиеву (ВИДЕО)