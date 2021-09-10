В Азербайджане с начала года на соцвыплаты направлено около 4 млрд манатов - минтруда
БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев 2021 года в Азербайджане на выплату пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи было направлено около четырех миллиардов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
По данным ведомства, это на 4,1 процента (158 миллионов манатов) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Отметим, что соцвыплаты в Азербайджане получают до 2,4 миллиона человек.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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