В Азербайджане с начала года на соцвыплаты направлено около 4 млрд манатов - минтруда

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев 2021 года в Азербайджане на выплату пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи было направлено около четырех миллиардов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, это на 4,1 процента (158 миллионов манатов) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что соцвыплаты в Азербайджане получают до 2,4 миллиона человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)