В Азербайджане поставщикам пшеницы будут предоставлены субсидии

БАКУ /Trend/ - Поставщикам пшеницы в Азербайджане будут предоставлены субсидии.

Как сообщает в понедельник Trend, Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О ряде мер по оказанию государственной поддержки кредитам субъектов предпринимательства для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны".

Согласно изменениям, с целью создания в стране продовольственных резервов для удовлетворения необходимых для жизни и здоровья человека потребностей, в качестве исключения, на проценты, начисленные в течение 24 месяцев по кредитам (или кредитным линиям), предоставленным кредитными организациями, поставщикам продовольственной пшеницы будут предоставляться субсидии.

Субсидия по процентам поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставляться по кредитам с марта 2020 года на уплаченные или невыплаченные проценты на период, не превышающий 24 месяца.

Льготные кредиты, предоставленные за счет средств финансовых учреждений и фондов, учрежденных государством, являются исключением. Субсидия по процентам предоставляется в размере 50 процентов от годовой процентной ставки по кредиту.

Кредиты, выданные по государственной гарантии, должны соответствовать следующим требованиям:

- сумма кредита для каждого субъекта предпринимательства не должна превышать три миллиона манатов;

- годовая процентная ставка кредита не должна превышать 15 процентов;

- срок, на который выдан кредит, не должен превышать три года;

- льготный период по кредиту не должен превышать 12 месяцев;

- соотношение суммы гарантии к размеру кредита не должно превышать 60 процентов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)