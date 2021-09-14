Разрешен ввоз в Россию яблок еще с 11 азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Разрешен ввоз в Россию яблок еще с 11 предприятий Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, это стало возможным благодаря совместным мерам Агентства и соответствующих структур в направлении устранения ограничений на экспорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию.

Таким образом, на основании гарантии АПБ Азербайджана Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с 14 сентября разрешила ввоз в Россию яблок еще с 11 азербайджанских предприятий.

Отметим, что на данный момент соответствующее российское ведомство разрешило ввоз яблок с 65 азербайджанских предприятий. Экспортный потенциал этих хозяйств составляет 144 767 тонн, что более чем вдвое превышает объём экспорта яблок в Россию в 2020 году (66 924 тонны).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)