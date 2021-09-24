БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели приняли участие в бизнес-форуме в Будапеште.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей Азербайджана, нашу страну на форуме представили предприниматели, входящие в состав конфедерации.

Члены азербайджанской делегации на форуме рассказали представителям Венгрии, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана об экономических возможностях Азербайджана, деловой среде и инвестиционном потенциале освобожденных территорий.

В то же время наша делегация провела ряд B2B-встреч по вопросам сельского и водного хозяйства, пищевой промышленности, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий.

Отметим, что бизнес-форум был организовано Торгово-промышленной палатой Турции и Венгерским агентством стимулирования экспорта (HEPA). В нем приняли участие 120 предпринимателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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