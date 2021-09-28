Агентство по развитию МСБ Азербайджана расширяет сотрудничество с бизнес-кругами Ирака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана готово поддержать процесс создания совместной платформы для расширения сотрудничества между бизнес-кругами Азербайджана и Ирака.

Об этом сказал во вторник председатель правления агентства Орхан Мамедов на круглом столе по обсуждению возможностей делового сотрудничества между двумя странами, прошедшем при организации Агентства по развитию МСБ Азербайджана и поддержке Федерации торговых палат Ирака, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Мамедов отметил развитие азербайджано-иракского экономического сотрудничества, подчеркнул, что существуют возможности для привлечения к этому взаимодействию представителей малого и среднего бизнеса.

По его словам, агентство готово оказать поддержку иракским бизнесменам, желающим заниматься бизнесом в Азербайджане, в сфере поиска надежных местных партнеров.

Президент Федерации торговых палат Ирака Абдулразаг Аль-Зухури отметил, что его страна заинтересована в инвестировании в Азербайджан, поставках местной продукции на иракский рынок, расширении связей между бизнесом.

В рамках круглого стола был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию МСБ Азербайджана и Федерацией торговых палат Ирака, предусматривающий обмен опытом в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку в налаживании связей между представителями деловых кругов двух стран.

На мероприятии также было подписало соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Федераций торговых палат Ирака.

Отметим, что представители Федерации торговых палат Ирака провели встречи в Агентстве по развитию МСБ, бизнес-структурах. В рамках визита в Азербайджан члены иракской делегации ознакомятся с Пираллахинским промышленным парком, Сумгайытским химическим промышленным парком.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)