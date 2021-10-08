Промпроизводство в Баку выросло за год на более чем 6 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2021 года объем производства промышленных товаров и услуг в Баку составил 26 миллиардов манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 24,2 процента, или на 6,3 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Согласно данным отчета, 75,2 процента объема промышленной продукции были произведены в сфере добывающей промышленности, 21,6 процента - в секторе переработки, 2,4 процента - в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8 процента - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 82,8 процента. Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 91,3 процента, услуг промышленного характера – 8,7 процента.

По состоянию на первое сентября 2021 года, на складах промышленных предприятий имелся запас готовой продукции на сумму 301,7 миллиона манатов, что меньше показателя января - августа 2020 года на 3,11 процента, или 9,7 миллиона манатов.

На складах промышленных предприятий также хранится закупленная у других предприятий и предназначенная для перепродажи продукция на сумму 73,1 миллиона манатов. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 14 процентов, или 11,9 миллиона манатов.

Отметим, что за весь 2020 год объем производства промышленных товаров и услуг в Баку составил 29,7 миллиарда манатов, сократившись на 4,8 процента по сравнению с показателем 2019 года. В 2020 году 74,6 процента промышленной продукции были произведены в сфере добывающей промышленности, 22,5 процента - в секторе переработки, 2,1 процента - в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8 процента - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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