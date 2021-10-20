Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15%
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Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов
На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района (ВИДЕО)
В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий - министр
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО)