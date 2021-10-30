Россельхознадзор одобрил поставки томатов в РФ ряду азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) одобрила экспорт томатов в страну 16 азербайджанским предприятиям.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Россельхознадзор, экспорт томатов эти предприятия смогут начать осуществлять с первого ноября нынешнего года.

Так, ввоз томатов одобрен:

ООО "Caspian Agro AZ" (Абшеронский район);

ООО "Baku agro az" (Сабаильский район);

ООО "Зира агро органик" (Насиминский район);

ООО "Бизим агро" (Наримановский район);

ООО "Еlbа agro 003" (Насиминский район);

ООО "Джан Агро" (Наримановский район);

ООО "Teodoro" (Гаджигабульский район);

ООО "Асад Агро" (Кюрдамирский район);

ООО "Grovv Group Azerbaijan" (Хатаинский район);

ООО "Теби" (Кюрдамирский район);

ООО "Багиров" (Кюрдамирский район).

ИП "Гасымов Бахруз Агагусейн оглу" (город Барда);

ИП "Шафиев Нофель Геюш" (Билясуварский район);

ИП "Рахманов Фуад Гурбан" (Хатаинский район);

ИП "Алескеров Мурад Ильгар оглу" (Хазарский район);

ИП "Гусейнов Сархан Фарасат оглу" (Хазарский район).

Отметим, что Азербайджан продолжит поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами до первого апреля 2022 года, а после этой даты предусмотрен переход на контейнерные перевозки.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev