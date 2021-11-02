В Азербайджане объем безналичных платежей в электронной коммерции превысил 5 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем безналичных платежей в электронной коммерции с начала года составил 5,3 миллиарда манатов.

Об этом в ходе онлайн-конференции, организованной MasterCard, сказал представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, этот показатель по сравнению с 2017 годом вырос почти в восемь раз.

"В Азербайджане число банковских карт превышает 10,4 миллиона единиц, что показывает рост на 79 процентов в сравнении с 2017 годом. Кроме того, на долю POS-терминалов приходятся порядка 30 процентов платежей. Также вырос объем электронной коммерции в Азербайджане - до 5,3 миллиарда манатов. На долю денежных переводов приходятся порядка 26 миллионов манатов, что показывает рост в 4,2 раза", - добавил Чакар.

Он также отметил, что во всех сетях магазинов Bravo в Азербайджане на долю безналичных расчетов приходится порядка 85 процентов платежей, чему поспособствовало проведение совместных с Bravo кампаний.

"Проводимые нами с 2020 года кампании предоставляют шансы выиграть различные призы, в том числе автомобиль, а также современные смартфоны", - сказал представитель компании.

Чакар добавил, что в сетях Bravo установлено свыше одной тысячи POS-терминалов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev