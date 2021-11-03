В Азербайджане предложено освободить от НДС импорт некоторых гибридных автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от НДС импорт и продажу некоторых гибридных автомобилей.

Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, сообщает в среду Trend.

Согласно изменению, предлагается с 1 января 2022 года освободить от НДС сроком на три года импорт и продажу гибридных автомобилей с объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров, со времени выпуска которых прошло не более трех лет.

Кроме того, поправка предусматривает освобождение от НДС на три года импорт зарядных устройств (Level 2 и Level 3) для электромобилей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)