Социальнонаправленная часть госбюджета Азербайджана на 2022 г. составит около 14 млрд манатов – Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Социальнонаправленная часть госбюджета Азербайджана на 2022 год достигнет 46,4%, что составляет 13 миллиардов 851 миллион манатов.

Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал в пятницу во время очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год, проводимых на совместном заседании парламентских комитетов по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что в этой части удельный вес расходов на оплату труда, увеличившись, составляет 60%.

«В данном направлении выделяются 8 миллиардов 97 миллионов манатов, что на 22,7% больше в сравнении с текущим годом. За последние 5 лет фонд оплаты труда вырос в 1,8 раза, или на 3 миллиарда 658 миллионов манатов», - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)