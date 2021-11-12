Министр финансов Азербайджана о закупке вакцин от COVID-19 (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все расходы на приобретение вакцин от коронавируса оплачиваются из государственного бюджета.
Об этом сказал в пятницу Trend министр финансов Самир Шарифов
По его словам, эти расходы предусмотрены и для будущего года.
"Тема вакцин от COVID-19 всегда находится в центре внимания. Поскольку эти препараты необходимо заказывать заранее, то в этом году предусмотрена оплата части соответствующих расходов. Одна часть вакцин будет поставлена до конца нынешнего года, а большая часть - в будущем. В зависимости от ситуации [на эти цели] можно будет выделить дополнительные средства", - сказал Шарифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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