Министр финансов Азербайджана о закупке вакцин от COVID-19 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все расходы на приобретение вакцин от коронавируса оплачиваются из государственного бюджета.

Об этом сказал в пятницу Trend министр финансов Самир Шарифов

По его словам, эти расходы предусмотрены и для будущего года.

"Тема вакцин от COVID-19 всегда находится в центре внимания. Поскольку эти препараты необходимо заказывать заранее, то в этом году предусмотрена оплата части соответствующих расходов. Одна часть вакцин будет поставлена до конца нынешнего года, а большая часть - в будущем. В зависимости от ситуации [на эти цели] можно будет выделить дополнительные средства", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)