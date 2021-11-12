Расходы на соцпособия в Азербайджане за последние 3 года выросли в разы - министр

БАКУ /Trend/ - За последние три года расходы на пенсии в Азербайджане выросли на 48 процентов, на социальные пособия - в 2,5 раза, на стипендии - в 4,4 раза.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Он отметил, что социальные реформы в Азербайджане будут продолжены.

По словам Бабаева, в 2020 году на поддержку занятости и социального обеспечения по четырем направлениям было выделено 610 миллионов манатов.

По словам министра, эти средства в целом охватили 4,8 миллиона человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)