Российская компания намерена локализовать производство на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Российская компания PENOPLEX, занимающаяся выпуском строительных и декоративно - отделочных материалов на основе полимеров, планирует локализовать производство на территории Азербайджана.

Об этом сказал в интервью Trend главный менеджер компании Андрей Дерека.

По его словам, работы в этом направлении уже ведутся, и PENOPLEX планирует создать производство на территории Гаджигабульского промышленного квартала.

"PENOPLEX в ближайшей перспективе планирует расширить ассортимент товаров и наладить сотрудничество с местными компаниями. Сейчас мы приступили к работам по расширению ассортимента товаров для строительного сектора. Сюда входят профилированные мембраны, различные стеклоткани, крепежные элементы, комплектные системы для монтажа и кровли, рейки, а также другая продукция", - сказал Дерека.

Главный менеджер отметил, что ассортимент продукции компании в Азербайджане составляет порядка 40 наименований.

"Наша компания постоянно участвует в строительных работах как в Баку, так и в регионах Азербайджана. Сейчас наши решения применяются в жилых комплексах, в строительстве промышленных объектов. Безусловно, мы рассчитываем и на то строительство, которое сейчас осуществляется на освобожденных территориях Азербайджана. Наши решения могут удовлетворить как проектные институты, так и подрядчиков, и заказчиков", - сказал Дерека.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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