На золоторудном месторождении в Кяльбаджаре начались геологоразведочные работы

БАКУ /Trend/ - На золоторудном месторождении Тутхун на территории Кяльбаджарского района начались геологоразведочные работы.

Об этом сказал в пятницу министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая на Экономическом форуме UNEC, сообщает Trend.

По его словам, на участках Заргюлю, Гызылитен, Герби Гызылитен и Газиханлы продолжаются геологические и геофизические работы.

"В связи с изучением, исследованием, разведкой, добычей и эксплуатацией рудных месторождений, находящихся на территории Кяльбаджарского района, заключены долгосрочные договоры с компаниями, входящими в состав турецкого Cengiz Holding. Предметом этих договоров является именно начало горнорудной деятельности на освобожденных территориях. Реализация проекта имеет важное значение с точки зрения рационального использования и вовлечения в экономический оборот природных ресурсов региона, оживления экономики. Это также внесет вклад в дело открытия новых предприятий и рабочих мест на этих территориях", - подчеркнул Бабаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)