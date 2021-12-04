Для жителей села Агалы Зангиланского района будут созданы фермерские хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После возвращения в село Агалы Зангиланского района его уроженцев в рамках проекта «Умное село» для десятков из них будут созданы фермерские хозяйства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

«Проект реализуют Государственное агентство занятости при минтруда, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства и Исполнительная власть Зангиланского района. К участию в проекте уже привлечены 30 уроженцев села Агалы. Агентство по развитию МСБ организовало для них тренинги. На следующем этапе после возвращения в село Агалы его уроженцев в рамках программы самозанятости Государственное агентство занятости обеспечит их активами по выбранным ими экономическим сферам», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)