С начала 2021 г. Azexport реализовал экспортные заказы на более чем $400 млн
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Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт
Звание «Ветеран войны» будет присваиваться военнослужащим органами по месту прохождения ими службы - Анар Керимов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке Низами Гянджеви после реконструкции (ФОТО/ВИДЕО)
Повышение социальных минимумов важно с точки зрения улучшения благосостояния населения – Анар Керимов
Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство
По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организовано новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе и лишенных родительской опеки (ФОТО/ВИДЕО)