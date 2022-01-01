В Азербайджане повышены зарплаты учителей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены зарплаты учителей.
Как передает Trend, согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года месячные должностные оклады учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, финансируемых из государственного бюджета, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, в среднем повышаются на 20 процентов, руководителей допризывной подготовки молодежи – на 40 процентов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Более 50% грузоперевозок Азербайджана в ноябре через систему «Единое окно» пришлось на воздушный транспорт
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Я надеюсь, что достигнутые на встречах в Сочи и Брюсселе договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни
Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого
Президент Ильхам Алиев: Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей! (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)