БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены зарплаты учителей.

Как передает Trend, согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 17 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года месячные должностные оклады учителей, работающих в государственных общеобразовательных заведениях, финансируемых из государственного бюджета, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, в том числе директоров и заместителей директоров этих заведений, в среднем повышаются на 20 процентов, руководителей допризывной подготовки молодежи – на 40 процентов.