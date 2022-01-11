В Азербайджане будут созданы новые туристические зоны
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут созданы новые туристические и рекреационные зоны.
Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законе "О туризме", который вступил в силу с 1 января 2022 года.
Согласно закону, образцовое Положение о туристических и рекреационных зонах утверждается органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.
По проектам туристических и рекреационных объектов вместимостью более 300 человек в порядке, предусмотренном законом Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду", должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду, подлежащий государственной экологической экспертизе.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)
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