В Азербайджане в 2021 г. выявлены недоплаты в пенсиях 18 тыс. человек - Госфонд соцзащиты
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году в пенсиях 18 тысяч человек были выявлены недоплаты.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Госфонда социальной защиты Маил Мамедов.
По его словам, общая сумма недоплаты составила более 500 тысяч манатов в месяц и около шести миллионов манатов в год.
"Пенсии граждан были пересчитаны и перечислены на их банковские карты", - отметил Мамедов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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