В Азербайджане в 2021 г. выявлены недоплаты в пенсиях 18 тыс. человек - Госфонд соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году в пенсиях 18 тысяч человек были выявлены недоплаты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Госфонда социальной защиты Маил Мамедов.

По его словам, общая сумма недоплаты составила более 500 тысяч манатов в месяц и около шести миллионов манатов в год.

"Пенсии граждан были пересчитаны и перечислены на их банковские карты", - отметил Мамедов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)