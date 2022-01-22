Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство

БАКУ /Trend/ - Кяльбаджарский район является наиболее подходящим среди освобожденных территорий Азербайджана для зимнего туризма. Об этом сказал Trend заведующий сектором развития регионального туризма Государственного агентства по туризму Илькин Джавадов.

По его словам, освобожденные территории обладают большим потенциалом для зимнего туризма.

«Освобожденные территории богаты природными памятниками и культурным наследием. Поэтому эти районы подходят как для летнего, так и зимнего туризма. Одной из ключевых задач является создание здесь возможностей для зимнего туризма. Наиболее подходящим местом для зимнего туризма является Кяльбаджарский район. Кроме того, Лачин, Шуша, Гадрут, Туг, территории вокруг Азыха обладают потенциалом для развития зимнего туризма», - сказал Джавадов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Редактор: Константин Шапиро)