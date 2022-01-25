Предпринимаются меры по ликвидации аварии повлекшей отключение электричества в Казахстане - KEGOC

БАКУ /Trend/ - 25 января 2022 года в 11:59 ч. (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана», передает Trend со ссылкой на KEGOC.

В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

В настоящее время Системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии.

Отметим, что сообщения о сбое работы электричества поступают также из столиц Кыргызстана и Узбекистана.