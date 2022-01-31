Обнародованы банки Азербайджана, предоставившие наибольшую сумму льготных кредитов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на 130,6 миллиона манатов для финансирования 1902 проектов, сообщает Trend со ссылкой на Фонд.

Ниже представлен перечень уполномоченных кредитных организаций, предоставивших наибольшую сумму льготных кредитов в 2021 году:

Название Сумма кредитов, в миллионах ОАО «Bank Respublika» 20,3 ОАО «PashaBank» 17,5 ОАО «Ziraat Bank Azərbaycan» 17,3 ОАО «АВВ» 17 ОАО «Rabitabank» 10,1

(Автор: Назрин Исрафилова)