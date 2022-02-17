Страховые сборы азербайджанской СК Azer Senaye Sığorta выросли за год

БАКУ /Trend/ - Сборы азербайджанской страховой компании (СК) Azer Senaye Sığorta в 2021 году выросли на 29,7 процента, или 2,75 миллиона манатов по сравнению с 2020 годом - до 12 миллионов манатов. Об этом сообщили в четверг Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Страховые выплаты Azer Senaye Sığorta по итогам прошлого года сократились на 47,7 процента, или почти два миллиона манатов по сравнению с 2020 годом - до 4,2 миллиона манатов.

Доля Azer Senaye Sığorta в страховых сборах на рынке Азербайджана в 2021 году составила 1,09 процента, а доля выплат - 0,48 процента.

Отметим, что в 2021 году суммарные сборы страховых компаний Азербайджана составили 843,897 миллиона манатов (рост за год на 15,8 процента), а суммарные выплаты - 458,7 миллиона манатов (сокращение на 1,4 процента).

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)