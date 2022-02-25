На портале Госналоговой службы Азербайджана временно ограничат использование одной услуги

БАКУ /Trend/ - С 26 по 28 февраля 2022 года будет ограничено использование электронной услуги "Заявка на получение нового сертификата действующей Asan Imza" на портале www.e-taxes.gov.az.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

По ее данным, это связано с работами по модернизации электронных услуг, в рамках которых данные с существующего портала переносятся на новый.

Налогоплательщики смогут вновь воспользоваться этой электронной услугой с 1 марта, отметили в Госналоговой службе.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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