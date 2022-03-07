PASHA Bank предупредил своих клиентов в России
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank предупредил своих клиентов (держателей карт PASHA Bank), находящихся в России.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк, карты азербайджанских банков, в том числе PASHA Bank, в связи с прекращением платежными системами VISA и MasterCard своей деятельности на российском рынке, не будут работать на территории России
"Учитывая это, рекомендуем обналичивать средства в банкоматах или совершать безналичные платежные операции заранее", - говорится в сообщении PASHA Bank.
Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России шестого марта 2022 года.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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