Агентство по развитию МСБ подписало меморандум в рамках азербайджано-литовского бизнес-форума в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Литвы Гитанаса Науседы.

Как сообщили Trend в среду в Агентстве по развитию МСБ Азербайджана, в рамках мероприятия между двумя странами подписан ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию МСБ и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы. Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации Гедре Ражискине.

Меморандум предусматривает содействие торгово-инвестиционному сотрудничеству между малыми и средними предприятиями обеих стран, взаимное информирование об инновациях в сфере предпринимательства, обмен опытом по оказанию услуг МСБ, организацию семинаров, выставок и других мероприятий по укреплению сотрудничества и т.д.

(Перевод: Нубар Кулузаде)