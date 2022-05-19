Назван рост расходов Госфонда соцзащиты Азербайджана за год

БАКУ /Trend/ - Расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана в январе - апреле 2022 года составили 1,767 миллиарда манатов.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на фонд.

Это на шесть процентов, или 101 миллион манатов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Увеличение расходов ГФСЗ связано с регулярным увеличением выплат по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной социальной помощи, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)