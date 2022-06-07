Азербайджан к концу года может начать экспорт меда под брендом "Карабах"

БАКУ /Trend/ - В текущем году планируется экспорт под брендом "Карабах" меда, произведенного на освобожденных территориях и в других районах Азербайджана.

Об этом Trend сообщил во вторник председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, с начала года на освобожденных землях размещено около 20 тысяч пчелиных семей.

"Этот процесс продолжается. По нашим прогнозам, на освобожденных землях будут размещены 30 тысяч пчелиных семей. Там имеются благоприятные условия для развития пчеловодства. Пчеловодство на освобожденных землях будет развиваться быстрыми темпами, и скоро мы будем не только удовлетворять внутренние потребности страны в меде, но и экспортировать его. После третьего квартала этого года планируется экспорт под брендом "Карабах" меда, произведенного на освобожденных территориях и в других районах", - сказал Хасратов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)