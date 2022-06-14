Агентство Азербайджана по развитию МСБ и DEIK обсудили возможности сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с представителями Института внешнеэкономических связей Турции (DEIK).

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества и поддержке совместных инициатив, в том числе по привлечению турецких инвесторов в проекты МСБ в Азербайджане.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Турцией превысил 1,954 миллиарда долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 1,594 миллиарда долларов (рост за год на 22,61 процента).