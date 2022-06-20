...
  1. Главная
  2. Экономика

За 5 месяцев доходы госбюджета Азербайджана исполнены на 110,8% – министр

Экономика Материалы 20 июня 2022 11:55
За 5 месяцев доходы госбюджета Азербайджана исполнены на 110,8% – министр

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего года доходы госбюджета исполнены на 12,442 миллиарда манатов, или на 110,8 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что это на 2,707 миллиарда манатов, или примерно на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю ненефтяного сектора пришлись 6,353 миллиона манатов доходов государственного бюджета, что на 1,592 миллиарда манатов, или на 33,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости