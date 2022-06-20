За 5 месяцев доходы госбюджета Азербайджана исполнены на 110,8% – министр

БАКУ /Trend/ - За пять месяцев текущего года доходы госбюджета исполнены на 12,442 миллиарда манатов, или на 110,8 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что это на 2,707 миллиарда манатов, или примерно на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю ненефтяного сектора пришлись 6,353 миллиона манатов доходов государственного бюджета, что на 1,592 миллиарда манатов, или на 33,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)